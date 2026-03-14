Enthüllungsbuch über Harry und Meghan: Ihr Sprecher schlägt zurück

Schwere Vorwürfe gegen Autor Tom Bower

Nachdem die Zeitung «The Times» am 13. März erste Auszüge aus dem Buch veröffentlicht hatte, liess die Reaktion aus Kalifornien nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex erklärte gegenüber dem Magazin «People», dass Bowers Kommentare längst die Grenze von sachlicher Kritik hin zu einer Fixierung überschritten hätten. Der Sprecher zitierte dabei frühere Aussagen Bowers, wonach die Monarchie davon abhängen würde, die Sussexes aus dem öffentlichen Leben zu tilgen.