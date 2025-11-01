Entscheidung um Andrew: Welche Rolle spielten Camilla und Kate?

«Weiblicher Unterton» in Erklärung?

So gilt die neue, harte Gangart als eine Art royale «Familienentscheidung», an der wohl auch Prinzessin Kate (43) und Königin Camilla (78) beteiligt waren. «People» etwa berichtet unter Berufung auf eine Quelle, in der Erklärung des Buckingham–Palast, könne man «einen weiblichen Unterton» wahrnehmen. Am 30. Oktober verkündete der Palast inmitten des Skandals um Andrews Beziehungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019): «Prinz Andrew wird nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Sein Mietvertrag auf der Royal Lodge hat ihm bisher rechtlichen Schutz geboten, dort weiter zu residieren. Der formelle Hinweis zur Rückgabe des Mietvertrags wurde nun erteilt, und er wird in eine alternative private Unterkunft umziehen. Diese Massnahmen sind notwendig, obwohl er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet.»