Epstein-Skandal: Ausschuss lädt Bill und Hillary Clinton vor

Sowohl Trump als auch Bill Clinton wurden in der Vergangenheit bereits mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) in Verbindung gebracht. Der amtierende Präsident hatte etwa erst kürzlich das «Wall Street Journal» verklagt, das zuvor von einem Brief von Trump an Epstein berichtet hatte, den dieser ihm einst zum Geburtstag geschickt haben soll. Die Zeitung legte später nach und schrieb auch von einem Brief Clintons an Epstein.