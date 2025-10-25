Epstein-Skandal: Wird Prinz-Andrew-Strasse umbenannt?

Bewohner fordern Konsequenzen

Ein weiterer Anwohner bringt es auf den Punkt: «Man hat ihm alle Titel aberkannt. Warum sollten wir dann auf einer Strasse leben, die nach ihm benannt ist?» Die Scham, die eigene Adresse zu nennen, sei belastend. Auch ein Paar, das seit den 1960er–Jahren in der Strasse wohnt, unterstützt eine Umbenennung. Allerdings weisen die beiden auf die praktischen Schwierigkeiten hin: Postadresse, Bankverbindung, Reisepass – alles müsste geändert werden.