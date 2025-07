Er bestätigt ihre Liebe: Vivien Wulf und David Degen sind ein Paar

Seine Partnerin Vivien Wulf spielt seit Februar 2025 in der ARD–Telenovela «Sturm der Liebe» die junge Unternehmerin Larissa Mahnke. Zuvor war sie unter anderem in «Traumschiff»–Episoden zu sehen sowie in einigen Krimis und Fernsehserien. Ihr Debüt feierte die gebürtige Karlsruherin 2009 in «Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei».