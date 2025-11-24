Er machte Reggae weltbekannt: Jimmy Cliff ist tot

Comeback mit «Cool Runnings»–Soundtrack

Jimmy Cliff kam am 30. Juli 1944 als James Chambers in der damaligen britischen Kronkolonie Jamaika zur Welt. Schon als Schüler begann er damit, Songs zu schrieben. Im Ska, dem musikalischen Vorläufer des Reggae, wurde er eine lokale Berühmtheit. 1964 war er einer der Vertreter seines Heimatlandes bei der Weltausstellung in New York. Ende der 60er–Jahre wanderte er nach Grossbritannien aus, wo er spätestens mit «The Harder They Come» den Durchbruch feierte. Später zog er wieder zurück nach Jamaika.