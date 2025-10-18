Er schuf die «Tatort»-Titelmelodie: Klaus Doldinger ist tot

Klaus Doldinger (1936–2025), der Schöpfer der «Tatort»–Titelmelodie ist gestorben. Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, starb der Jazzmusiker und Komponist am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren.
Klaus Doldinger spielte mit Udo Lindenberg
Seine musikalische Laufbahn begann in den 1950er–Jahren, als er mit seiner Dixieband The Feetwarmers spielte. Schon früh zeigte sich sein Talent für das Saxophon und seine Leidenschaft für den Jazz. Anfang der 60er–Jahre rief er das Klaus Doldinger Quartett ins Leben, eine Jazz–Formation.
Den Durchbruch auf internationaler Ebene schaffte der in Berlin geborene Doldinger 1971 mit der Gründung der Band Passport. Mit ihrem innovativen Stil, der Jazz mit Elementen aus Rock verband, wurde die Gruppe international bekannt. Die Band veröffentlichte zahlreiche Alben und tourte rund um den Globus – Doldinger absolvierte mit Passport über 5000 Konzerte. Auf dem Debütalbum war noch Udo Lindenberg (79) am Schlagzeug zu hören.
Er prägte den «Tatort» und «Ein Fall für zwei»
Klaus Doldinger machte sich auch als Komponist für Film– und Fernsehproduktionen einen Namen. Seine Titelmelodie zur ARD–Krimireihe «Tatort» gehört seit 1970 zu den bekanntesten Erkennungsmelodien im deutschen Fernsehen. Auch die Titelmusik der Serien «Ein Fall für zwei» und «Liebling Kreuzberg» stammen aus seiner Feder. Er komponierte zudem die Musik zu Wolfgang Petersens «Das Boot» (1981) sowie zu «Die unendliche Geschichte» (1984).
Im Laufe der Jahre wurde Doldinger mit zahlreichen Preisen gewürdigt, darunter 1996 mit dem Echo für sein Lebenswerk und 2002 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 2007 erhielt der zuletzt in München lebende Jazzmusiker zudem den Bayerischen Verdienstorden.