Er schuf die «Tatort»-Titelmelodie: Klaus Doldinger ist tot

Den Durchbruch auf internationaler Ebene schaffte der in Berlin geborene Doldinger 1971 mit der Gründung der Band Passport. Mit ihrem innovativen Stil, der Jazz mit Elementen aus Rock verband, wurde die Gruppe international bekannt. Die Band veröffentlichte zahlreiche Alben und tourte rund um den Globus – Doldinger absolvierte mit Passport über 5000 Konzerte. Auf dem Debütalbum war noch Udo Lindenberg (79) am Schlagzeug zu hören.