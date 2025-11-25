Er starb mit 38 Jahren: Die Tragödie um John F. Kennedy Jr.

Kindheit im Weissen Haus

John F. Kennedy Jr. war 1960 als drittes Kind von US–Präsident John F. Kennedy und seiner Frau Jacqueline (1929–1994) zur Welt gekommen. Seine ersten drei Lebensjahre verbrachte er im Weissen Haus. Aus seinem berühmten Namen soll er sich später in der Schule und an der Universität nichts gemacht haben. Er studierte an der Brown University in Providence, Rhode Island, und der New York University Law School, wo er sein Anwaltsexamen machte. Das Bemerkenswerteste an ihm sei gewesen, dass er trotz seines Ruhmes relativ normal war, sagte ein ehemaliger Studienkollege Medienberichten zufolge über ihn. Nach Harvard, wo sein Vater und Grossvater waren, soll er absichtlich nicht gegangen sein, um nicht im Schatten seines Vaters zu stehen.