Er wurde 79 Jahre alt: Trauer um Schauspieler Rick Hurst

Der Schauspieler kam 1946 in Houston zur Welt. Nach seinem Studium begann er seine Karriere, zunächst auf der Bühne. Ab Anfang der 1970er Jahre stand er dann vor der Kamera. Er spielte unter anderem auch in «Karate Kid III – Die letzte Entscheidung», «Magnolien aus Stahl» oder in «In the Line of Fire – Die zweite Chance» mit.