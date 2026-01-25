Eric Dane sagt Gala kurzfristig ab

Emotionale Videobotschaft

Ganz ohne Danes Worte blieb der Abend dennoch nicht. Per vorab aufgezeichneter Videobotschaft wandte sich der 53–Jährige an die Gäste: «Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sie ist für meine wunderbare Familie und meine Liebsten, die kämpfen, und für jeden Menschen, der ALS mit Mut begegnet ist, für jeden Pflegenden, der Tag für Tag sein Herz gibt – und für jeden Fürsprecher, der eine Stimme für den Fortschritt ist.»