Eric und Edith Stehfest: Es soll keinen Rosenkrieg geben

Dann betonte die Sängerin noch: «Er bleibt für immer der beste Papa für meine Kinder und ich bin dankbar, dass ich mich für den richtigen Umgang entschieden habe.» Für die Stehfests scheinen die Kinder an erster Stelle zu stehen. Denn sie seien zwar kein Paar mehr, aber blieben für immer eine Familie, wie die 30–Jährige noch versicherte. In Videos zeigte sie sich in den vergangenen Tagen mit Fitness–Influencer Julian Zietlow am Strand in Thailand, was Gerüchte über eine neue Beziehung befeuerte. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ist bislang jedoch nicht bekannt.