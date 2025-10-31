«Erika Mustermann»: So wird der neue Berlin-«Tatort»

Alle drei hielten sich ohne gültige Papiere in Deutschland auf und arbeiteten unter falschen Identitäten. Zudem hatte Tomás eine Affäre mit der deutlich älteren Annika Haupt (Annett Sawallisch), die als Sicherheitsmitarbeiterin in der Bundesdruckerei tätig ist. Die Kommissare vermuten eine Verbindung zu ihrer Arbeit – doch dort wurde kein Diebstahl gemeldet, und die Sicherheitsmassnahmen gelten als absolut lückenlos. Schritt für Schritt decken Bonard und Karow ein weit grösseres Komplott auf. Doch wer steckt wirklich hinter dem Mord – und welche Rolle spielt die trauernde Geliebte des Opfers?