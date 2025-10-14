Erkältungssaison: Für wen lohnt sich die Grippeimpfung?

Die Tage werden kälter, die Wartezimmer voller: Mit der Erkältungssaison steigt auch das Risiko, an echter Grippe zu erkranken. Laut dem Robert Koch–Institut (RKI) sind in einer «normalen» Grippesaison in Deutschland geschätzt zwischen 4 und 16 Millionen von Influenza betroffen. Sie kann – anders als eine harmlose Erkältung – schwere Verläufe auslösen. Eine jährliche Impfung senkt dieses Risiko deutlich. Doch wer sollte sich wirklich impfen lassen?