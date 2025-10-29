«Erkennst DU den Song? LIVE» im November gleich viermal auf ProSieben

Weiter geht es dann schon am 11. November mit Folge zwei. Ebenfalls um 22:35 Uhr erraten Sasha, Leony, Finch sowie Cheyenne Ochsenknecht Klänge, Songs und Interpreten. In der dritten Folge mischen am 18. November Joko Winterscheidt, Klaas Heufer–Umlauf, Nico Santos und Lina Larissa Strahl mit. Am 25. November treten Felix Lobrecht, Selfiesandra, Nilam Farooq und DJ Ötzi auf. Auf den Social–Media–Auftritten der Wolter–Zwillinge läuft zudem jeweils ab 22:25 Uhr eine «Second Screen Show», wie aus einem Instagram–Post hervorgeht.