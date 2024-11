Erleichterung für Fans: «Emily in Paris» soll mit Gabriel weitergehen

Fans der beliebten Netflix–Serie «Emily in Paris» gerieten zuletzt in Sorge. Lucas Bravo (36), der Emilys Love Interest Gabriel verkörpert, hatte sich in verschiedenen Medien kritisch über die Entwicklung seine Figur geäussert – und stellte sogar in Aussicht, möglicherweise nicht für die bereits bestätigte fünfte Staffel der romantischen Comedy–Serie zurückzukehren. Doch jetzt berichtet das US–Branchenmagazin «Variety», dass die Dreharbeiten zur neuen Season im Mai nächsten Jahres beginnen werden. Auch Bravo wird dann weiterhin zum Serien–Cast gehören.