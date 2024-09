Erling Haaland trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter Ivar Eggja

Haalands Team trauert mit ihm

Mit Haalands Beraterin Rafaela Pimenta (51) machte noch ein weiteres Mitglied aus dem Team rund um den Fussballstar ihre Trauer um den Jugendfreund von Haalands Vater Alf–Inge Haaland (51) öffentlich. Die brasilianische Fussball–Agentin postete ebenfalls Fotos von Eggja und schrieb dazu: «Seit ich dich zum ersten Mal getroffen habe, dachte ich, dass deine Kraft darin liegt, jeden Raum zum Lachen zu bringen. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich eine Superkraft ist und dass du in so kurzer Zeit so viel durchmachen musst, auf eine Weise, die das beste Beispiel für Stärke, Würde, Toleranz und Optimismus ist, von dem Familie und Freunde nur träumen können. Es war mir eine Ehre, ein kleiner Teil deiner Reise zu sein.»