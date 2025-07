Erling Haaland und seine Isabel strahlen bei Modenschau in Rom

Millionen–Vertrag mit italienischer Luxusmarke

Haalands Präsenz in der ersten Reihe kommt nicht von ungefähr: Seit 2023 ist der norwegische Torjäger Markenbotschafter für Dolce & Gabbana. Der lukrative Vertrag mit der italienischen Luxusmarke soll ihm Medienberichten zufolge bis zu zwei Millionen Pfund einbringen. Seither präsentiert sich der Fussballstar in den sozialen Medien in Kreationen des italienischen Modehauses.