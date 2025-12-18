Ermittlungen eingestellt: So sehr leidet Tara Reid

«Wir wollen nicht sagen, dass ihre Behauptungen falsch sind», so der Sprecher. Er merkte an, dass es auf den Überwachungsaufnahmen Zeiträume gebe, die «nicht zu sehen» seien. Man habe nur das vorhandene Beweismaterial prüfen können, das nach Einschätzung keine Hinweise auf eine Verabreichung von Drogen liefere. «Mehr können wir nicht tun», so die Polizei.