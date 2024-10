Erneut schwere Vorwürfe: Weitere Klage gegen Rapper Sean Combs

Die Frau habe sich damals im New Yorker Bezirk Brooklyn aufgehalten, als sie zu einem Fotoshooting des Rappers eingeladen worden sei. Sie sei mit einer Freundin zu dem Shooting gegangen, habe dort Diddy getroffen und sei zu einer After Party in einem Hotel in Manhattan eingeladen worden. Dort seien sie in einen separaten Raum gebracht worden, wo sie mit dem Rapper eingesperrt worden seien. Er habe angeblich gedroht, die beiden umzubringen, wenn ihre Freundin ihn nicht oral befriedige. Dann habe er die Klägerin dazu gezwungen, sich auszuziehen und sie sexuell missbraucht.