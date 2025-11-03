Erneute Konzertabsage: Nina Chuba tritt nicht in Dortmund auf

«Ich habe gestern, nachdem ich Hannover absagen musste, gehofft, dass mein Körper sich vielleicht über Nacht erholt», so die Sängerin. Der behandelnde Arzt habe ihr jedoch empfohlen, heute nicht aufzutreten. «Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie anderthalb Stunden Hochleistungssport auf der Bühne und mit einem kranken Körper, der einen Infekt hat, sowas zu machen, ist einfach zu risikoreich», fügte sie hinzu.