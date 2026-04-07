Erneutes Comeback? Lindsey Vonn hat nie ihren «letzten Lauf» bekommen

Der Skistar scheint hin– und hergerissen. Vonn könne grundsätzlich alles hinter sich lassen, glaubt sie. «Ich meine, es ist keine Frage, ob ich das kann. Das habe ich bereits. Ich war bereits für sechs Jahre im Ruhestand. Ich weiss, wie es ist, keine Skirennfahrerin mehr zu sein.» Auf der anderen Seite führt die 41–Jährige aus: «Es ist nur so, dass ich Skirennen gerne mache. Ich hatte diese Saison so viel Spass, und ich habe nie meinen letzten Lauf bekommen.» Vonn habe sich nicht verabschieden und nicht mit dem Sport abschliessen können. Sie wisse, dass sie auch glücklich werden könne, wenn sie keine Rennen mehr fahre. «Das ist keine Frage», bestätigt Vonn erneut. «Aber ich weiss es nicht. Es könnte Spass machen, noch einen Lauf zu machen. Wir werden sehen.»