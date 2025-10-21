Eros Ramazzotti: Neues Doppelalbum kommt im November

Eros Ramazzotti meldet sich mit neuem Material zurück. Am 21. November erscheint weltweit «Una Storia Importante»/«Una Historia Importante», das neue Album des italienischen Superstars in italienischer und spanischer Version. Das Doppelalbum ist bereits vorbestellbar. Das Werk enthält einige der bekanntesten Hits seiner Karriere, die neu arrangiert wurden, sowie unveröffentlichte Titel und prestigeträchtige italienische und internationale Kollaborationen.