Erst Schweiz, jetzt Irland: Sarah Ferguson flüchtet in Wellness-Resort

Irland als Zufluchtsort seit über 20 Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass Ferguson in Donegal Ruhe sucht. Bei einem Besuch Ende 2024 hatte sie ein TikTok–Video an einem nahe gelegenen Strand gedreht und ihren Followern gesagt, sie versuche, sich an einen Ort mit «frischer Luft» zurückzuziehen, wenn die Dinge «überwältigend» werden. Eine royale Quelle sagte der «Daily Mail» dazu: «Beim letzten Mal sprach Sarah davon, dass Donegal ein Ort sei, an den sie fliehen könne, wenn die Dinge überwältigend seien – und sie waren noch nie überwältigender als in den vergangenen Wochen.»