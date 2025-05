Erste Fahrt im Papamobil: Papst Leo auf dem Weg zur Amtseinführung

Anschliessend wird Papst Leo in die Basilika gehen, um die Einführung in sein Amt mit einer Reihe von Riten zu beginnen. Er betet zunächst am Grab des heiligen Petrus, der als erster Papst gilt, unter dem Hauptaltar der Basilika. Neben der Übergabe der Amtsinsignien, dem Pallium und dem Fischerring, wird auch der Gehorsamsritus ausgeführt, wie der Vatikan erklärt. Dabei sprechen zwölf ausgewählte Katholiken, darunter ein Bischof, ein Priester, aber auch ein Ehepaar und zwei Jugendliche, dem neuen Papst stellvertretend für die Katholiken in aller Welt, ihren Gehorsam aus. Anschliessend gibt der Papst seinen ersten grossen Gottesdienst auf dem Petersplatz, der etwa zwei Stunden dauern wird.