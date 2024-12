Erste Hilfe an Weihnachten: Das hilft bei Verbrennungen

Erster, zweiter und dritter Grad – Sofortmassnahmen

Bei der Behandlung kommt es in erster Linie darauf an, wie schwer die Haut geschädigt wurde. Verbrennungen werden grundsätzlich in drei Grade unterteilt. Eine Verbrennung ersten Grades betrifft meist nur die obere Hautschicht und entsteht etwa bei kurzen Berührungen mit einer heissen Oberflache, etwa mit einem heissen Backblech. Sie ist durch Rötungen erkennbar. Auch bei Sonnenbrand spricht man von einer Verbrennung ersten Grades. Zur Schmerzlinderung kann die betroffene Stelle für etwa zehn Minuten unter kühlem, fliessendem Wasser gekühlt werden. Zu kaltes Wasser könnte die Haut und das betroffene Gewebe zusätzlich schädigen. Auch Eiswürfel oder Kühlkompressen sollten hier nicht verwendet werden.