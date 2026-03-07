Erste «Let's Dance»-Show: Ross Antony glänzt, Sonya Kraus fliegt raus

Am Freitagabend hiess es endlich wieder «Let's Dance» auf dem wohl berühmtesten Tanzparkett Deutschlands, als die 19. Staffel der RTL–Tanzshow (auch bei RTL+) in die erste richtige Runde ging. Nachdem die Kennenlernshow in der Vorwoche noch ohne Exit auskam, kämpften die 14 Paare nun erstmals um Jury–Punkte und die Gunst der Zuschauer, wobei die Musikauswahl und die Vielfalt der Tänze in diesem Jahr überraschend breit gefächert waren. Besonders auffällig war die starke Präsenz von Latein–Rhythmen wie Salsa und gleich drei Jive–Darbietungen, während der klassische Cha–Cha–Cha fast zur Rarität wurde.