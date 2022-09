Erste Rede von König Charles III.: Er bedankt sich bei seiner Mutter

«Wir leben auch in einer Zeit der Veränderung in meiner Familie», kündigte Charles weiter an. Er zähle zum einen auf die «liebevolle Hilfe meiner geliebten Frau Camilla». In Anerkennung ihres treuen öffentlichen Dienstes seit der Heirat vor 17 Jahren werde seine Ehefrau zur Queen of Consort. «Ich weiss, dieser Rolle wird sie mit unerschütterlicher Pflichterfüllung gewachsen sein.» Sein Sohn Prinz William (40) werde als sein Erbe Herzog von Cornwall und er sei stolz darauf, ihn heute zum Prinz of Wales zu ernennen. Auch seinen zweiten Sohn Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) erwähnte der König in seiner Rede: «Ich möchte meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, während sie ihr Leben im Ausland weiter aufbauen.»