Erste Single seit 2012: H-Blockx veröffentlichen neue Musik

Grosse Überraschung für die Fans

Deshalb können sich Fans der Gruppe auch über diese Neuigkeiten freuen: H–Blockx gehen im kommenden Jahr auf Tour. Unter dem Namen «Fillin the Blank» steht die Band im Oktober und November 2025 für mehrere Konzerte in Deutschland und in der Schweiz auf der Bühne. Der Startschuss fällt am 25. Oktober 2025 in Erlangen. Weitere Stationen sind Saarbrücken (26. Oktober), Zürich (28. Oktober), Ulm (29. Oktober), Offenbach (31. Oktober), Bremen (1. November), Köln (2. November), Hamburg (4. und 5. November), Berlin (7. November), Münster (8. November) und München (9. November). Der Vorverkauf für die Shows hierzulande startet am Mittwoch (13. November) bei Eventim.