Erster Auftritt seit der Trennung: Patrice Aminati strahlt in Berlin

Am Montagabend versammelte sich die deutsche Prominenz in Berlin zu den GermanDream Awards. Darunter auch Patrice Aminati (30), für die es der erste öffentliche Auftritt seit der Trennung von TV–Moderator Daniel Aminati (52) war.
Knapp einen Monat, nachdem die 30–Jährige die Trennung auf Instagram bekannt gegeben hatte, zeigte sie bei der Veranstaltung Stärke und legte einen strahlenden Auftritt in einem roten Etuikleid mit schwarzem Taillengürtel hin, unter anderem posierte sie lachend mit Judith Dommermuth.
Zu ihrem Outfit trug Aminati, die seit mehr als zwei Jahren gegen eine schwere Krebserkrankung kämpft, eine schulterlange blonde Perücke. Erst vor wenigen Tagen hatte sie auf Instagram ihren Haarausfall gezeigt.
Erster Auftritt seit der Trennung im Dezember
Patrice Aminati hatte 2023 bekannt gemacht, dass sie schwarzen Hautkrebs mit Metastasen in der Lunge hat. Seither teilt die Mutter einer Tochter regelmässig gesundheitliche und private Updates. Im Dezember 2025 dann die Überraschung: Die 30–Jährige gab nach sechs Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe die Trennung von Ehemann Daniel Aminati bekannt. 2022 waren die beiden Eltern einer Tochter geworden.
Patrice Aminati machte deutlich, dass es bereits länger gekriselt habe – nicht allein wegen der Erkrankung. «Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert.» Sie hätten unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume. Schliesslich habe sie ihn am 23. September verlassen. Daniel Aminati hingegen gab an, dass er von der Entscheidung überrascht gewesen sei.
Während Patrice Aminati am Montagabend in Berlin feierte, meldete sich ihr Noch–Ehemann nachdenklich auf Instagram zu Wort. Seine Tochter sei am Vortag bei ihm zu Besuch gewesen. «Die Kleine ist ein Traum und gerade in dieser Zeit absolut heilsam», so der 52–Jährige in einer Story.