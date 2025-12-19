Erster Auftritt von Charles und Camilla seit der «guten Nachricht»

Schiffsbesatzung trifft auf Königspaar

Beim Empfang im St.–James–Palast unterhielten sich Charles und Camilla angeregt mit Seeleuten der Besatzung des Flugzeugträgers und mit deren Familien. Das Königspaar bedankte sich bei den Mitarbeitenden der Operation für ihren langen Dienst und die Entbehrungen der Familien während der achtmonatigen Mission. Zuvor hielt Königin Camilla laut Berichten eine private Audienz für die scheidenden und neu antretenden Kapitäne des Schiffes ab.