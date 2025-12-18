Erster Teaser zu «Digger» mit Tom Cruise veröffentlicht

Iñárritu wollte was Neues ausprobieren

«Der Film ist beängstigend, lustig und wunderschön», sagte Iñárritu gegenüber dem Hollywood Reporter. «Ich weiss, dass Comedy nicht das ist, was die Leute von mir oder Tom erwarten, und die Dreharbeiten zu diesem Film waren für mich erschreckend. Aber ich mag es nicht, mich zu wiederholen, und jeder Film sollte einem ein wenig Angst einjagen.»