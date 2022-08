Erster Todestag: Mick Jagger erinnert an verstorbenen Charlie Watts

Am 24. August 2021, heute vor einem Jahr, starb der Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts (1941-2021) im Alter von 80 Jahren. Bandkollege Mick Jagger (79) erinnert anlässlich Watts' ersten Todestages in einem bewegenden Social-Media-Post an seinen langjährigen Weggefährten. Der Frontmann der legendären britischen Band veröffentlichte ein Video, das einige Bilder von Watts zeigt. Unterlegt ist der Clip mit dem Rolling-Stones-Song «Till The Next Goodbye» aus dem Jahr 1974. Dazu schrieb Jagger: «Ich denke heute an Charlie.»