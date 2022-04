Erster Todestag von Prinz Philip

Viele Aufnahmen von Prinz Philip

Mit «The Patriarchs - An Elegy» (dt. «Die Patriarchen - eine Elegie») erinnern sich die Royals an den Verstorbenen. Zu den bewegenden Zeilen veröffentlichte der Palast auch einen Videoclip, der zahlreiche Momente aus dem Leben Philips zeigt. Viele der Aufnahmen erinnern an glückliche Zeiten der Familie - so sind die Queen und Philip unter anderem bei ihrer Hochzeit, mit ihren Kindern und Urenkeln zu sehen.