Erster Trailer ist da: So lustig wird Charli XCX' «Brat»-Mockumentary

Die Idee entstand aus Druck

Im Oktober verriet die «360»–Interpretin dem Magazin «Vanity Fair», wie die Idee zu dem Projekt entstand: Ihr Label hatte sie zu einer klassischen Tour–Dokumentation über «Brat» gedrängt. «Es ist keine Tour–Dokumentation oder ein Konzertfilm, aber der Kern der Idee entstand aus diesem Druck, einen zu machen», erklärte sie. Ihr Fazit: «Es ist Fiktion, aber es ist die realistischste Darstellung der Musikindustrie, die ich je gesehen habe.»