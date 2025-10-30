Erster Trailer zu «Scream 7»: Kultfigur kehrt zurück

Ursprünglich sollten Melissa Barrera und Jenna Ortega die Reihe fortführen. Die beiden Schauspielerinnen spielten in den letzten zwei Filmen die Schwestern Sam und Tara Carpenter, die neuen «Final Girls» des «Scream»–Universums. Barrera wurde jedoch von der Produktionsfirma entlassen, nachdem sie sich kritisch gegenüber der israelischen Regierung geäussert hatte; kurz darauf stieg Ortega freiwillig aus dem Projekt aus. Nach dem Doppelausstieg kam es zu massiver Kritik aus der Fangemeinde und Regisseur Christopher Landon verliess daraufhin ebenfalls das Projekt.