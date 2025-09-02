Erstes Bild ist da: Diese Rolle übernimmt Lady Gaga in «Wednesday»

Für Ortega, die auch Produzentin der Serie ist, war Lady Gagas Verwandlung in Rotwood Netflix zufolge so nahtlos, «dass es sich anfühlte, als wäre sie schon immer dazu bestimmt gewesen, durch die Hallen von Nevermore zu schreiten»: «Wenn Sie Wednesday mögen, wenn Sie Lady Gaga mögen, sollten Sie sich sehr darauf freuen, sie in Teil zwei zu sehen – es funktioniert wirklich. Sie ist unglaublich», sagte sie dem Streamingdienst zufolge bei der Veranstaltung.