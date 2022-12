Erstes Smartphone zu Weihnachten: Darauf sollten Eltern nun achten

An der Stelle empfiehlt es sich auch darüber zu sprechen, welche Erwartungen und Verantwortungen beispielsweise mit einem Smartphone einhergehen. Dem Kind sollte bewusstwerden, was ein neues Gerät kostet und was passiert, wenn es kaputt geht. Ausserdem können Eltern auch aufzeigen, was ein Datentarif oder App-Käufe sind - so verstehen Kinder, dass digitales Handeln auch Auswirkungen auf das echte Leben hat. Falls die Eltern nicht ohnehin schon ein Gefühl dafür haben, ob es der richtige Zeitpunkt für das erste Smartphone ist, können die oben genannten Fragen dabei helfen, Gewissheit zu erlangen.