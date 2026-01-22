Erstmals seit Umzug: Anna und Gerald Heiser planen Namibia-Trip

Anna (35) und Gerald Heiser (40) planen nach ihrem Umzug ihre erste Namibia–Reise. Im vergangenen August hatten sie einen Neuanfang in Polen gewagt. Steht für die «Bauer sucht Frau»–Stars jetzt ein Wiedersehen mit ihrer Farm in Afrika an?
Anna Heiser will Farm nicht sehen
Ihre Reisepläne verkündete Anna Heiser auf Instagram. «Wir fliegen nach Namibia», schrieb sie zu einem Clip, in dem sie und Ehemann Gerald mit einem Laptop auf der Couch sitzen. Die Flugtickets haben sie bereits gebucht. Anna Heiser selbst blickt dem Trip mit gemischten Gefühlen entgegen. «Es ist ein komisches Gefühl. Vorfreude und direkt dahinter Angst. Angst vor der Konfrontation mit der Vergangenheit», teilte Anna Heiser ihre Sorgen. Sie frage sich, wie sich der Trip anfühlen werde und wie ihre Kinder, Sohn Leon und Tochter Alina, darauf reagieren werden.
Ob sie ihre Farm «Kehoro» überhaupt besuchen, steht noch nicht fest. «Eigentlich wäre es unvermeidlich, an der Farm vorbeizufahren, wenn wir unsere Route so lassen, wie sie gerade geplant ist. Aber ich möchte es nicht», führt Anna Heiser aus. Der Grund: «Es tut noch zu sehr weh.» Ehemann Gerald sehe das anders und würde sein langjähriges Zuhause gern wiedersehen. Diesen Wunsch verstehe sie, doch «für mich ist es noch zu früh», schreibt Anna Heiser.
Wichtiger als ein Besuch der Farm sei jedoch ein Wiedersehen mit den Menschen, die ihnen wichtig sind. Das Ehepaar freue sich «wahnsinnig darauf, unsere Freunde und Familie zu sehen. Und diese namibische Luft einzuatmen, die nach Staub, Savanne und Erinnerungen riecht.»
Neues Heim, neuer Job
Nach finanziell und persönlich schwierigen Monaten hatten Anna und Gerald Heiser die Farm verkauft und Namibia verlassen. Übergangsweise lebte das Paar mit seinen Kindern in einer Wohnung in Danzig, bevor sie im November in ihr neues Zuhause zogen. Kurze Zeit zuvor konnten sie zudem den neuen Job von Gerald Heiser feiern. «Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monaten im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat?», zeigte sich Anna Heiser begeistert. Für ihren Ehemann gehe es «von der Farm ins Büro».
Die Heisers hatten sich 2017 in der RTL–Sendung «Bauer sucht Frau» kennengelernt. 2018 heirateten sie in Polen und in Namibia. Ihre Kinder kamen 2021 und 2022 zur Welt und wuchsen auf der Farm, die lange in Gerald Heisers Familienbesitz war, auf. Jetzt lernen sie das Leben in Polen kennen.