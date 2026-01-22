Erstmals seit Umzug: Anna und Gerald Heiser planen Namibia-Trip

Neues Heim, neuer Job

Nach finanziell und persönlich schwierigen Monaten hatten Anna und Gerald Heiser die Farm verkauft und Namibia verlassen. Übergangsweise lebte das Paar mit seinen Kindern in einer Wohnung in Danzig, bevor sie im November in ihr neues Zuhause zogen. Kurze Zeit zuvor konnten sie zudem den neuen Job von Gerald Heiser feiern. «Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monaten im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat?», zeigte sich Anna Heiser begeistert. Für ihren Ehemann gehe es «von der Farm ins Büro».