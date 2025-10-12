«Es gibt da jemanden»: Andreas Gabalier ist wieder verliebt

Andreas Gabalier (40) hat sein Single–Dasein offenbar beendet. Der österreichische Musikstar sagte der «Bild»–Zeitung: «Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird.» Er pflege «derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating– und Single–Playboy–Leben unterwegs», erklärte der 40–Jährige.