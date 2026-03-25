«Es gibt keine Vergangenheit»: Vitali Klitschko gratuliert Wladimir

Weiter schreibt er über das Geburstagskind: «Du bist ein Kämpfer, Bruder! Immer und in allem. Ein Mensch mit Prinzipien und ein Mensch, der immer bereit ist, für sie zu kämpfen.» Wer Wladimir Klitschkos Karriere kennt – erst als einer der dominantesten Schwergewichtsboxer der Welt, später als Unternehmer, Redner und prominenter Unterstützer der Ukraine –, der versteht diese Charakterisierung.