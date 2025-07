Standesamtliche Trauung

Es ist offiziell: Leyla Lahouar und Mike Heiter sind verheiratet

Leyla Lahouar und Mike Heiter sind offiziell ein Ehepaar. Die Realitystars gaben sich in prunkvollem Ambiente in Heidelberg das Jawort. Eine grosse Trauung an der Amalfiküste wartet noch auf sie.