Es ist offiziell: «Paddington 4» ist in Arbeit

Schon vor dem Start von Teil drei «Paddington in Peru» (2024) dachten die Macher über einen weiteren Film nach, nun ist es offiziell: «Paddington 4» kommt. Dies bestätigte die Produktionsfirma Studiocanal auf der Filmmesse CinemaCon, wie unter anderem das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtet. Studiocanal–Chefin Anna Marsh sagte auf der Veranstaltung, dass ein Team von Comedy–Autoren für das Skript verpflichtet wurde. Namen nannte sie nicht, weitere Details gibt es ebenfalls nicht.