«Es kann gut sein, dass nicht ich Gollum spreche, sondern die KI»

Fühlt es sich wie ein Familientreffen an, wenn Sie für neue «Drei ???»–Aufnahmen mit Oliver Rohrbeck und Jens Wawrczeck zusammenkommen?

Fröhlich: Ja, absolut. Jens lebt in Hamburg, Olli und ich in Berlin – sogar in der Nähe voneinander. Wir sehen uns also auch ausserhalb des Studios. Nach so vielen Jahren ist das mehr als Kollegialität. Ich habe neulich gesagt: Die beiden sind wie Brüder für mich. Man spricht nicht täglich, erlebt nicht ständig Neues zusammen, aber das Band, das einen zusammenhält, bleibt stark. Und das ist bei Olli, Jens und mir definitiv der Fall. Seit 1978 sitzen wir als Justus, Peter und Bob vor dem Mikro. Uns war damals nicht bewusst, dass die Hörspielserie auch fast 50 Jahre später nichts von ihrer Magie verlieren würde. Diese Dauer schweisst zusammen. Wir kennen uns in– und auswendig und wissen genau, wie der andere spielt.