«Es war heiss»: Lily Allen über David Harbours Verführungsmethode

Im Theater war es «heiss»

Es sei sehr intensiv gewesen, aber sie sei sehr «englisch» gewesen in diesem Moment und habe gedacht: «Oh mein Gott, diese Person mag mich – sie will mit mir intim sein.» Daraufhin habe ihr Harbour ins Ohr geflüstert: «Sollen wir einfach von hier verschwinden?» Es sei wirklich schwer gewesen, Karten für dieses Stück zu bekommen, aber sie seien trotzdem einfach gegangen. «Und der Rest ist Geschichte», so Allen. Sie habe so etwas vorher noch nie erlebt. «Es ist nicht gerade britisch, beim dritten Date meine Hand zu nehmen und sie zu streicheln. Und es war auch noch in einer Umgebung, in der ich nichts sagen konnte. Es war heiss.»