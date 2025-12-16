70. Jubiläum im Mai

ESC 2026 in Wien: Das sind die 35 Teilnehmerländer

Der 70. Eurovision Song Contest findet im Mai 2026 in Wien statt – nun steht fest, welche Nationen dabei sind. 35 Länder haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter drei Rückkehrer. Fünf Länder boykottieren den Wettbewerb hingegen aus politischen Gründen.