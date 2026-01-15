ESC-Vorentscheid: Sarah Engels will Deutschland vertreten

Malou Lovis (26) aus Wettringen (NRW) bringt bereits Bühnenerfahrung mit: Sie gewann 2023 die Show «The Voice of Germany» und performte in der Vergangenheit mit Tokio Hotel. Ihr ESC–Song heisst «When I'm With You». «Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier bin. Aber es ist schon eine grosse Plattform, auf der man die Musik zeigen kann», so die Sängerin. Der 25–jährige Deutsch–Amerikaner Myle aus Ravensburg, der bereits Popstars wie Wincent Weiss (32) und Alvaro Soler (35) auf Tournee begleitet hat, geht mit dem gitarrenlastigen Song «A Ok» an den Start.