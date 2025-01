ESC-Vorschau 2025: Überblick über den Wettbewerb in der Schweiz

Die Gelegenheit, sein Lied «Europapa» im Finale aufzuführen, verpasste der niederländische Sänger Joost Klein (27). Der Teilnehmer wurde vom Wettbewerb ausgeschlossen, nachdem Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden. Einem Statement des niederländischen Senders Avrotros zufolge soll er eine «drohende Bewegung» in Richtung einer Kamerafrau getätigt haben, die ihn entgegen einer Abmachung gefilmt habe. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Der Skandal schadete Klein jedoch offenbar nicht: «Europapa» erreichte vor dem Finale in mehreren EU–Ländern Platz eins in den Charts, darunter auch in Deutschland.