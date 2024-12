Esther Sedlaczek: Darum bereitet ihr Social Media als Mutter Sorgen

«Wenn ich durch einen Feed scrolle, gehe ich mit tausend Ideen raus und denke mir, dass die Jacke schön war und die auch», erklärt Sedlaczek, warum sie sich plötzlich mit Dingen beschäftige, die sie einfach nicht brauche: «Ich möchte für meine Kinder, dass sie glücklich sind mit dem, was sie haben.» Social Media trage «leider» dazu bei, dass man nicht mehr zufrieden sei mit dem, was man habe: «Da man dokumentiert bekommt, was vermeintlich alle anderen habe.» Das schaffe eine Bedürfnis– und in gewisser Hinsicht auch eine Neidkultur, die in der Form gar nicht da wäre, so Sedlaczek weiter.