«Europa grillt den Henssler»: Jury und Starttermin stehen fest

Hochkarätige Jury mit Neuzugang

Am Jurypult sitzt eine illustre Runde: Jana Ina Zarrella (48) bewertet gemeinsam mit Alexander Herrmann (54) die Gerichte. Für den Zwei–Sterne–Koch ist es das erste Mal, dass er bei VOX in dieser Rolle zu sehen ist. Unterstützung bekommen die beiden von wechselnden Gast–Juroren. Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl, Léa Linster und Joachim Llambi übernehmen diese Aufgabe in den vier Folgen.