Europäischer Filmpreis: Juliette Binoche begeistert zeitlos elegant

Ehrung für Liv Ullmann

Juliette Binoche zählt mit ihrer mehr als 40 Jahre umfassenden Karriere zu den Grössen des internationalen Kinos. In den 1980er–Jahren erlangte sie mit «Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins» weltweite Bekanntheit. Später folgten preisgekrönte Rollen in «Chocolat» und «Der englische Patient», für den sie einen Oscar erhielt. Zusammen mit Filmpreisen in Cannes, Berlin und Venedig gelang ihr damit ein seltener sogenannter «Grand Slam der Schauspielkunst».